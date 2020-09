Tirreno-Adriatico: BORA-hansgrohe rekent op Ackermann en Majka zondag 6 september 2020 om 12:06

De selecties voor Tirreno-Adriatico druppelen langzaam binnen. Ook BORA-hansgrohe, Bahrain McLaren en NTT Pro Cycling zijn klaar voor de achtdaagse rittenkoers in Italië. De Duitse formatie rekent op Pascal Ackermann en Rafał Majka.

We beginnen echter bij Bahrain McLaren. Deze ploeg rekent vanaf maandag op de volgende renners: Phil Bauhaus, Ivan García, Heinrich Haussler, Mark Padun, Hermann Pernsteiner, Dylan Teuns en Jan Tratnik. “Een uitgebalanceerde ploeg”, zo vertelt ploegleider Franco Pellizotti. “Pernsteiner zal voor een klassement gaan, terwijl we in de sprints kunnen rekenen op Bauhaus en García.”

“Heinrich Haussler heeft als taak om onze sprinters door de hectische finales te loodsen. Verder hebben we met Teuns en Padun nog twee renners in de selectie die iets kunnen doen in de explosieve etappe naar Loreto. Tratnik is dan weer onze vooruitgeschoven pion in de afsluitende tijdrit.”

Selectie Bahrain McLaren voor Tirreno-Adriatico (7-14 september)

Phil Bauhaus

Ivan García

Heinrich Haussler

Mark Padun

Hermann Pernsteiner

Dylan Teuns

Jan Tratnik

BORA-hansgrohe gaat dan weer voor één of meerdere sprintzeges met Pascal Ackermann. De Duitser kwam uitstekend uit de coronabreak met twee ritzeges in de Sibiu Cycling Tour, maar staat sindsdien droog. De rappe Ackermann veroverde nog wel brons op het EK wielrennen in Plouay. Majka en Patrick Konrad zijn wellicht in staat om een goed klassement te rijden.

De selectie bestaat verder nog uit de Poolse hardrijder Maciej Bodnar, de Italiaanse klimmer Matteo Fabbro, trouwe knecht Pawel Poljanski en Rüdiger Selig. Die laatste moet de sprint aantrekken voor zijn landgenoot Ackermann.

Selectie BORA-hansgrohe voor Tirreno-Adriatico (7-14 september)

Pascal Ackermann

Maciej Bodnar

Matteo Fabbro

Patrick Konrad

Rafał Majka

Pawel Poljanski

Rüdiger Selig

Ook het Zuid-Afrikaanse NTT Pro Cycling heeft zijn huiswerk ingeleverd voor Tirreno-Adriatico. Victor Campenaerts is de meest in het oog springende naam. De Belg zal als tijdritspecialist vooral kijken naar de afsluitende chrono in San Benedetto del Tronto. Campenaerts was vorig jaar nog de beste in de traditionele slottijdrit van Tirreno.

De snelle Carlos Barbero kan zich wellicht mengen in de sprints, terwijl Amanuel Ghebreigzabhier, Louis Meintjes en Benjamin Dyball wellicht iets kunnen betekenen in de bergetappes. Enrico Gasparotto zorgt voor de nodige ervaring, zijn piepjonge landgenoot Samuele Battistella (wereldkampioen bij de beloften) is de zevende en laatste renner.

Selectie NTT Pro Cycling voor Tirreno-Adriatico (7-14 september)

Amanuel Ghebreigzabhier

Louis Meintjes

Benjamin Dyball

Victor Campenaerts

Enrico Gasparotto

Carlos Barbero

Samuele Battistella