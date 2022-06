Timothy Dupont is Kooij en Viviani de baas in ZLM Tour

Timothy Dupont heeft de voorlaatste etappe in de ZLM Tour op zijn naam geschreven. In een sprint bleek de renner van Bingoal Pauwels Sauces WB sneller dan Olav Kooij en Elia Viviani.



In de ZLM Tour stond andermaal een vlakke rit op het programma. Tussen wielerdorp Sint Willebrord en Mierlo was het 196 kilometer lang wachten op een massasprint.

Dat er in Mierlo gesprint zou gaan worden, was niet meer dan een optelsom van verschillende factoren. Meerdere ploegen, waaronder het Jumbo-Visma van leider Kooij, zagen in een sprint de grootste kans op ritwinst en een vroege vlucht kon nooit ver wegrijden.

In die vroege vlucht vonden we Anti-Jussi Juntunen, Tom Wirtgen, Mikhel Raim, Dennis van der Horst, Nick van der Meer, Leo Buvier en Jarno Jordens terug. Een maximale voorsprong van drie minuten bleek bij lange na niet voldoende om het uit te zingen tot de finish. Met nog 11 kilometer te gaan zat hun vlucht erop.

Jelle Bootsveld van Allinq deed daarna nog een dappere poging, maar tegen het geweld van Jumbo-Visma en Jos van Emden kon hij niet op. En dus werd het – zoals voorspeld – een spurt.

De verwachte namen kwamen daarin weer bovendrijven: Kooij, Marceczko, Dupont, Elia Viviani, Sam Welsford en Arvid de Kleijn. Ditmaal trok Dupont aan het langste eind na een ferme lead-out van zijn ploeg – al scheelde het nauwelijks. Kooij blijft wel leider.