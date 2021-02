Tim Wellens wint Ster van Bessèges, slottijdrit voor Filippo Ganna

Tim Wellens heeft in het zuiden van Frankrijk de eindzege in de Ster van Bessèges (UCI 2.1) binnengesleept. De kopman van Lotto Soudal gaf in de afsluitende tijdrit van elf kilometer, met start en finish in Alès, zijn leiderstrui niet meer uit handen. De ritzege in de rittenkoers ging voor de tweede dag op rij naar wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna.

Ethan Hayter stond lange tijd bovenaan in de tabellen met zijn tijd van 15m21s aan de streep. De Britse hardrijder van INEOS Grenadiers werd pas laat uit de hot seat gereden. De eerste die onder zijn tijd dook was Groupama-FDJ-renner Benjamin Thomas met 15m10s.

Op dat moment was wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna ook al onderweg. De ritwinnaar van zaterdag denderde over het parcours, inclusief de slotklim en dook met 15m00s tien seconden onder de snelste tijd van Thomas. De Italiaanse stoomwals van INEOS Grenadiers mocht zich vanwege die tijd voor de tweede dag op rij etappewinnaar noemen.

Om 15.45 uur was het tijd voor klassementsleider Tim Wellens om zijn tijdrit af te werken. Hij verdedigde een voorsprong van 44 seconden op landgenoot Edward Theuns en deed dat met verve. Wellens werd achter Benjamin Thomas en Ethan Hayter namelijk vierde in de daguitslag, op 29 seconden van Ganna.

Wellens schrijft zo het eindklassement van de Ster van Bessèges op zijn naam, nadat hij vrijdag de macht greep door een solozege in de heuvelachtige rit naar Bessèges. In de eindrangschikking blijft hij Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers) 53 seconden voor. Nils Politt (BORA-hansgrohe) werd derde op 59 seconden.