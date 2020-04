Tim Wellens tot eind 2021 bij Lotto Soudal

Tim Wellens blijft al zeker tot eind 2021 bij Lotto Soudal. En dat is nieuws voor u en voor ons, maar niet voor de renner en zijn team. Vorig jaar werd – stilzwijgend – een optie in zijn contract gelicht waar de buitenwereld niet van op de hoogte was.

Wellens verlengde eind april 2018 zijn contract bij de Belgische WorldTourploeg voor twee jaar, zodat de verbintenis normaal op 31 december 2020 zou eindigen. Op diezelfde datum eindigden meteen ook de contracten van de Nationale Loterij, Soudal en G&V Energy Group, de drie belangrijkste geldschieters van de ploeg.

Het Laatste Nieuws weet dat Wellens echter een clausule in zijn contract had staan. Wanneer de hoofdsponsors hun engagementen verlengden, zou ook de overeenkomst van de in Monaco wonende Limburger met een jaar worden uitgebreid. En dat is vorige zomer gebeurd. De partners verlengden officieel tot eind 2022, waarop Wellens’ ingebouwde clausule automatisch werd gelicht.