vrijdag 22 maart 2024 om 16:59

Tim Wellens: “Meteen duidelijk dat het voor de tweede plaats was”

Video Tim Wellens was een van de renners die de finale van de E3 Saxo Classic kleurde, maar dan wel op gepaste afstand van winnaar Mathieu van der Poel. “Het was een superlastige, maar heel mooie koers”, besloot de nummer vier voor onze camera.

“Iedereen wist dat het op de Taaienberg ging gebeuren. Op het laatste zat iedereen à bloc. Uiteindelijk bleek dat Mathieu van der Poel en Wout van Aert de besten in koers waren. Daarachter hebben we goed rondgedraaid en op het einde spreken gewoon de benen. Iedereen kwam op zijn hier op zijn plaats terecht.”

De beslissing viel uiteindelijk op de Paterberg. “Iedereen achter Mathieu zat een beetje à bloc. Iedereen heeft gedaan wat hij kon. We hebben geprobeerd om nog terug te komen, maar het was meteen duidelijk dat het voor de tweede en derde plaats was. Al was het van Jasper Stuyven nog sterk om nog naar Wout toe te rijden.”

Wellens kon dan ook goede conclusies voor zichzelf trekken. “Het gevoel was goed. Dit belooft voor wat nog komen gaat. Het is altijd mooi om finales en een ereplaats te rijden, dus ik ben er heel tevreden mee.”