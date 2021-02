Tim Wellens kijkt met vertrouwen uit naar slottijdrit Ster van Bessèges

Tim Wellens begint vanmiddag als leider aan de afsluitende tijdrit van de Ster van Bessèges. De renner van Lotto Soudal is optimistisch als het gaat over de eindzege. “Ik hou van een dergelijke slottijdrit”, zo vertelde hij na afloop van de voorlaatste etappe van de Franse rittenkoers.

Het verschil tussen Wellens en zijn naaste belagers Edward Theuns en Mads Würtz Schmidt bedraagt driekwart minuut. De renners moeten vandaag nog één keer aan de bak in de afsluitende tijdrit van elf kilometer in Alès. “Het waren zware dagen”, zo kijkt Wellens nog een keer terug. “Ik voelde zaterdag nog altijd de vermoeidheid van vrijdag in de benen.”

“Ik voel me echter wel goed en ben hoopvol voor de etappe van zondag. Ik heb nog nooit in Bessèges gekoerst en heb dus ook nog nooit de afsluitende tijdrit gereden. We hebben de tijdrit maandag echter wel verkend en het ligt me wel. We beginnen met tien vlakke kilometers en we eindigden met een lastige passage. We gaan het zien.”

Wellens zag gisteren Filippo Ganna naar de ritzege vlammen vanuit de vroege vlucht. “Het was voor ons een ideale situatie. Er reden vijf renners voorop en de best geplaatste renner was Ganna, die op drie minuten stond in het klassement. Verder hadden we het geluk dat andere ploegen ook op kop reden.”