Tim Wellens geeft zich nog niet gewonnen: “We zullen zeker een plannetje uitdokteren”

Tim Wellens kwam enkele honderdsten van een seconde tekort om klassementsleider te worden in de Baloise Belgium Tour. Hoewel hij in dezelfde tijd staat als Mauro Schmid, gaat die laatste hem op basis van de tijdrit van gisteren net vooraf. “Maar met de Gouden Kilometer hebben we morgen nog iets om keihard voor te werken”, zegt een strijdvaardige Wellens.

“We zullen daar zeker een plannetje voor uitdokteren”, gaat de Belg van Lotto Soudal verder. Het zal in die Gouden Kilometer dan ook echt moeten gebeuren, want de slotrit van de Baloise Belgium Tour is vlak en mondt naar alle waarschijnlijkheid uit in een massasprint. Zaterdag was dat anders, want er stonden tal van Ardennenhellingen op het menu. “Ik voelde me heel goed vandaag en dus beslisten we om er al vroeg aan te beginnen”, zegt Wellens.

“Victor (Campenaerts, red.) heeft echt superwerk verricht voor mij en zorgde er mee voor dat we voorop konden blijven. Het klassement was onze belangrijkste zorg, maar ik wilde natuurlijk ook heel graag de rit winnen. De twee seconden die ik in de Gouden Kilometer kon pakken waren mooi meegenomen. In de finale ging iedereen voluit. Jammer dat het nu op zo’n secondenspel uitdraait.”