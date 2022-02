Tim Wellens blijft Nairo Quintana de baas in Tour du Haut-Var

Tim Wellens heeft de tweede etappe van de Tour des Alpes Maritimes et du Var gewonnen. De Belgische klimmer van Lotto Soudal reed in de slotfase toe naar Nairo Quintana, die op de Col d’Eze was weggereden uit het peloton, en klopte de Colombiaan in een sprint-met-twee.

De tweede etappe begon in Puget-Théniers en vervolgens ging het constant op en af over de Col de Vence, de Côte d’Aspremont en de Col de Châteauneuf de Contes. In de finale moest de Col d’Eze worden beklommen, waarna het vanaf de top nog zes kilometer naar de streep in La Turbie was. Om een uur werd het peloton op gang gebracht en na twintig kilometer kwam een kopgroep tot stand met Lilian Calmejane (AG2R), Lewis Askey (Groupama-FDJ), Jonas Rutsch (EF) en een koppel van Nice Métropole Côte d’Azur, Jonathan Couanon en Maxime Urruty.

De vijf vluchters animeerden een groot deel van de wedstrijd en reden lange tijd tussen de twee en drie minuten voor het peloton uit. Vanaf de Col de Vence, na 56 kilometer, werd het tempo in het peloton onder impuls van Groupama-FDJ en Lotto Soudal opgeschroefd en begon de voorsprong van de kopgroep langzaam maar zeker terug te lopen. Op veertig kilometer van de finish was alles weer samen. Ondanks verschillende aanvallen begon een gegroepeerd peloton aan de Col d’Èze, de laatste klim van de dag.

Op de klim probeerde Nairo Quintana het verschil te maken. De kopman van Arkéa-Samsic viel tot drie keer toe aan en wist uiteindelijk weg te rijden. Guillaume Martin probeerde hem in eerste instantie te volgen, maar moest het hoofd buigen. Tim Wellens wist naar Martin toe te springen, en de Fransman eraf te rijden. De Belg ging op zoek naar Quintana en kon in het stuk na de Col d’Eze naar finishplaats La Turbie aansluiten. Wellens beschikte in de laatste rechte lijn over het beste eindschot en nam de leiderstrui over van zijn ploegmaat Caleb Ewan.