Tim van Dijke zevende in eigen provincie: “Ik ben altijd kritisch, maar mag niet klagen”

Video

Tim van Dijke kwam woensdagavond met zijn hoofd schuddend over de meet in Heinkenszand. De Zeeuw van Jumbo-Visma had vooraf waarschijnlijk op meer gehoopt, maar kon de knop na een douche snel weer omzetten. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

“Dat deze proloog een groot doel voor me was, is wat overdreven. Maar natuurlijk wil je in Zeeland goed rijden. Ik mag niet klagen over hoe ik het heb gedaan”, aldus Van Dijke.

“Toen ik over de meet kwam, wist ik dat het niet goed genoeg was. Je balanceert tijdens zo’n proloog op een dun lijntje en denkt meteen aan de foutjes die je gemaakt hebt. Ik ben altijd kritisch op mezelf, maar heb alles eruit gehaald.”

De komende dagen is het doel van Van Dijke duidelijk: “We gaan met volle bak voor dagzeges met Olav.”