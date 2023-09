donderdag 21 september 2023 om 18:01

Tim van Dijke grijpt net naast eerste seizoenszege: “Blij met de kans die ik weer kreeg van de ploeg”

Eventjes leek Tim van Dijke de tweede etappe van de Ronde van Luxemburg te kunnen winnen. Uiteindelijk bleven Søren Kragh Andersen en Jenthe Biermans hem echter nog voor in de massasprint en moest de Nederlander genoegen nemen met een derde plaats. “Ik moet nog een beetje sterker worden”, concludeerde hij op de site van Jumbo-Visma.

“Maar ik ben wel blij met de kans die ik vandaag weer kreeg van de ploeg”, voegde Van Dijke daaraan toe. “Tiesj (Benoot, red.) trok het allemaal flink op gang na de laatste rotonde. Tot aan dat punt was het gekkenwerk met de harde regen. Ik pakte het wiel van Kragh Andersen en probeerde over hem heen te komen. Helaas had ik net niet de echte versnelling in benen.”

Van Dijke wist dit seizoen nog niet te winnen. Wel eindigde hij als tweede in de Grand Prix de Denain, zesde in de ZLM Tour en zevende op het Nederlands kampioenschap tijdrijden. Vorig jaar was hij de beste in een rit van de Sibiu Cycling Tour, een jaar eerder won hij een etappe in CRO Race.

Vrijdag wacht de renners in de Ronde van Luxemburg een lastige etappe. In de finale moet driemaal de Montée de Niklosbierg (3,6 km aan 7,7%) beklommen worden. “Ik ga er morgen alles aan doen om Tiesj zo goed mogelijk te positioneren op de belangrijke punten. Het doel voor de rest van de week is om met hem zo kort mogelijk te eindigen”, aldus Van Dijke.