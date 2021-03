Tim Merlier pas zesde in openingsrit Tirreno: “Zelf in de fout gegaan”

Na zijn zeges in Le Samyn en GP Monseré was Tim Merlier met grote ambitie van start gegaan in de openingsrit van de Tirreno Adriatico. Maar de Oost-Vlaamse topsprinter moest vrede nemen met een zesde plaats. Pas maandag krijgt hij een nieuwe kans.

Voor de echte sprinters telt de Tirreno-Adriatico dit jaar twee kansen: de openingsrit in Lido di Camaiore en de zesde etappe met aankomst in Lido di Fermo. Twee dagen waarop ze bij Alpecin-Fenix vol de kaart Tim Merlier trekken. Maar de voormalige Belgische kampioen liet het vandaag afweten in de voorbereiding.

“De ploegmaats brachten me nochtans goed in positie”, vertelt Merlier ons achteraf. “Maar op achthonderd meter van de streep verloor ik het wiel van Jonas (Rickaert, red). Ik weet niet exact hoe of wat fout liep, het ging allemaal snel. Maar het is duidelijk dat ik zelf in de fout ben gegaan.”

Merlier baalde. “Vooral omdat ik dan nog een goede sprint rijd. Helaas was het kalf al verdronken voor de echte sprint begonnen was. Dat ik nog als zesde eindig, geeft me wel moed voor maandag. Hopelijk heb ik dan iets meer geluk.”