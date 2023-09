maandag 11 september 2023 om 08:21

Tim Merlier na zege in GP Fourmies: “Ik had veel vertrouwen.”

Tim Merlier won zondag de GP de Fourmies. De sprinter van Soudal Quick-Step bleef Gerben Thijssen voor in een sprint met een redelijk uitgedund peloton. Na afloop zei Merlier: “Ik had veel vertrouwen.”

Dat bleek ook wel uit de sprint van de 30-jarige Belg. De lead-out ging niet van een leien dakje bij de Belgische WorldTour-ploeg en ondanks dat ging Merlier in Fourmies zeer vroeg de sprint aan. “Het goede gevoel hielp me toen ik het team kwijtraakte in de gekke laatste kilometer. Ik ging de sprint vroeg aan en hield genoeg over om te halen.”

“Dat maakt me heel erg blij. Het team heeft het geweldig gedaan en ik moet ze daarvoor bedanken”, aldus Merlier. “Ik kijk erg uit naar mijn volgende afspraak: de Ronde van Slowakije.” De Slowaakse 2.1-koers staat woensdag al op de kalender en duurt tot en met zondag.