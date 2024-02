donderdag 22 februari 2024 om 15:46

Tim Merlier na nieuwe zege: “Het is leuk om te horen dat ik geschiedenis schrijf”

Tim Merlier schiet dit seizoen uit de startblokken. De renner van Soudal Quick-Step won in februari al twee etappes in de AlUla Tour en sprintte vandaag naar zijn tweede ritzege in de UAE Tour. “Het zag er misschien makkelijk uit, maar dat was het niet. Sprinten is nooit makkelijk”, zei de Belg na afloop.

“Mijn ploegmaten en ik vonden elkaar erg goed vandaag. Ze brachten me in een hele goede positie. In de laatste vijfhonderd meter was het wachten tot ik mijn sprint kon starten. Ik wilde eigenlijk te vroeg aangaan, maar kon mezelf inhouden. De wind kwam van links dus timing was erg belangrijk. Toen Olav Kooij aanging kon ik hem passeren”, zo geeft de opgewekte sprinter na afloop aan.

Merlier is de eerste sprinter die twee edities op rij minstens twee etappes weet te winnen in de UAE Tour. “Ik houd ervan om weer te winnen. Het is leuk om te horen dat ik geschiedenis schrijf. Ik hoop in de komende twee dagen nog meer historie te maken met het team. Want deze ploeg is op de goede weg voor meer successen. Al gaat het niet makkelijk worden”, aldus de topsprinter.

De komende twee ritten in de UAE Tour zijn op papier weer sprinterskansen. Merlier staat op dit moment tweede in het puntenklassement achter smaakmaker en vroege vluchter Mark Stewart. Grote kans dat dit de komende dagen gaat veranderen.