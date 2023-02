Tim Merlier hoopt meteen te scoren voor pasgeboren zoontje

Video

1 februari 2023 gaat Tim Merlier nooit meer vergeten. Die dag verwelkomde hij samen met zijn partner Cameron Vandenbroucke hun eerste zoontje Jules. Tien dagen later staat hij al aan de start van de Tour of Oman met de brandende ambitie om direct te winnen voor zijn zoon.

De kansen voor de sprinters zijn schaars in de vijfdaagse rittenkoers in het Midden-Oosten. Op papier is er maar één kans en die is vandaag, in de openingsrit van Al Rustaq Fort naar het Oman Convention Centre. “Natuurlijk wil je zo rap mogelijk een koers winnen. Het vaderschap zorgt voor extra motivatie”, vertelt Merlier.

“Ik wil ook mijn trui van Belgisch kampioen tonen én ik wil mij tonen aan mijn nieuwe ploeg”, vervolgt de 30-jarige Merlier, die de overstap heeft gemaakt van Alpecin-Deceuninck naar Soudal-Quick-Step.

Voor de sprinter is het pas zijn eerste koers in het Midden-Oosten. “Ik ben een keer op vakantie naar Dubai geweest, maar gekoerst heb ik in deze regio nog nooit gedaan. Men vergeet nog wel eens dat ik pas vier jaar op de weg rijd. Veel koersen zijn nog nieuw voor mij.”

Vaderschap

“Wat het wel moeilijk maakt, is dat ik meteen drie weken van huis ben. Na Oman reis ik direct door voor de UAE Tour. Het is wel pijnlijk dat ik daardoor niet bij mijn kindje kan zijn. Na de UAE Tour ben ik drie dagen thuis en daarna vertrek ik al naar Parijs-Nice. Er komt veel op schouders van Cameron terecht, maar ze is mentaal sterk. Kijk, het hoort er ook een beetje bij. Dit is mijn werk en ik zit ook bij een nieuwe ploeg. Ik kan nu nog niet zeggen dat ik liever even thuis blijf.”

In de Tour of Oman neemt Merlier het andere andere op tegen Mark Cavendish, Pascal Ackermann en David Dekker.