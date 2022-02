Tim Merlier begint in Algarve: “Ga de uitdaging graag aan met Jakobsen”

Tim Merlier hoopt het in de Volta ao Algarve op te kunnen nemen tegen Fabio Jakobsen. De Belgische sprinter van Alpecin-Fenix opent in Portugal zijn seizoen en zet in op ritwinst. “Fabio Jakobsen sprintte indrukwekkend in de Ronde van Valencia. Hij heeft dan ook nog eens de beste sprinttrein ter wereld, maar ik ga de uitdaging graag aan”, zegt hij.

Na een periode op hoogte in het Spaanse Denia voelt Merlier zich klaar voor zijn seizoensstart. Het is voor het eerst dat de spurter in aanloop naar het voorseizoen een hoogtestage plande. Vorig jaar deed hij het ook, maar toen vlak voor de Giro d’Italia. “In de eerste dagen van de Giro haalde ik mijn hoogste wattages van het jaar. Zo’n hoogtestage maakt mij enkele procentjes beter”, legt hij uit aan Het Laatste Nieuws.

Merlier heeft het gevoel dat hij door de jaren heen een betere sprinter is geworden. “Ik trek iets trager op van nul naar zestig kilometer per uur, maar kan mijn topsnelheid langer volhouden dan voordien. […] Ik ben dus nog een betere sprinter geworden”, aldus de winnaar van etappes in de Giro en de Tour. In de Algarve moet hij het wel doen zonder lead-out Jonas Rickaert. “Maar Tobias Bayer en Dries De Bondt kunnen dat ook zeer goed. Ik ben ook niet de sprinter die moet afgezet worden op 150 meter van de streep. Breng mij in goede positie naar de slotkilometer en ik trek mijn plan wel.”

‘Bedoeling om de Giro uit te rijden’

Van een interne strijd tussen Merlier en Jasper Philipsen is geen sprake, wel rijden ze verschillende programma’s. Ook in de grote rondes lijkt Alpecin-Fenix ze te scheiden. “Die kans is groot, maar dat zal het seizoen uitwijzen. Ik sta er op voor de Giro. Misschien doet Jasper de Tour? Het is alleszins mijn bedoeling om de Giro uit te rijden en dan is de combinatie met de Tour niet simpel”, aldus Merlier, die einde contract is. “Of ik nu meteen win in de Algarve of niet, iedereen kent mijn kwaliteiten. Ik voel geen druk en hoor dat er al enkele ploegen interesse tonen.”