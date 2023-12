vrijdag 15 december 2023 om 15:04

Tim Declercq: “De klassieke kern van Lidl-Trek is beter dan die van Soudal Quick-Step”

Het wordt wennen om Tim Declercq tijdens de klassieke campagne op kop van het peloton te zien beuken in het tenue van Lidl-Trek. Ook voor de 34-jarige West-Vlaming zelf, zo vertelt hij aan GCN.

“Iedereen wist dat Soudal Quick-Step keuzes moest maken, en je zag dat veel jongens van de klassieke kern einde contract waren. Ik heb nooit een duidelijke ‘nee’ van Patrick (Lefevere, ploegmanager, red.) gekregen, maar hij heeft me ook nooit een voorstel gedaan. In augustus werd het tijd om uit te kijken naar andere opportuniteiten en ik ben heel blij dat Lidl-Trek interesse in me toonde.”

Volgens Declercq is Lidl-Trek een ambitieuze ploeg, die nog altijd aan het groeien is. “Ik heb nog niet met hen getraind, maar de ploeg voor de klassiekers is sterker dan die bij Soudal Quick-Step. Het is natuurlijk een moeilijke zaak als je niemand van de Grote Drie in je ploeg hebt, maar Mads (Pedersen, red.) is een renner die daar kort achter komt en misschien zijn voet er zelfs naast kan zetten.”

Nieuwe impulsen

Declercq verliet Soudal Quick-Step na zeven jaar trouwe dienst. “Ik ben een renner die niet de hele tijd wil veranderen en wanneer ik me ergens goed voel, dan blijf ik graag. Anderzijds is het misschien goed om uit mijn comfortzone te komen en naar een ploeg te gaan waar ze me nieuwe impulsen geven. Ik hoop dat ik bij Lidl-Trek mijn huidige niveau kan behouden.”