Tijdrijders, sprinters en klimmers: voor ieder wat wils in tachtigste Ronde van Polen

De organisatie van de Ronde van Polen heeft het parcours voor de eerstvolgende editie (29 juli-4 augustus) van de wedstrijd gepresenteerd. De eindwinnaar zal over de nodige allround-kwaliteiten moeten beschikken. De renners krijgen namelijk meerdere heuvel/bergetappes voor de wielen geschoven, maar er is ook een individuele tijdrit uitgetekend.

De tachtigste Ronde van Polen begint over ruim een maand, op zaterdag 29 juli, met een vlakke etappe van net iets meer dan 180 kilometer, met start en finish in Poznań. De sprinters krijgen dus meteen een kans om de degens te kruisen voor een eerste ritzege én – als toetje – de leiderstrui.

De tweede rit met aankomst in Karpacz zal zeker niet eindigen in een (massa)sprint, aangezien er in de finale meerdere beklimmingen op het menu staan, met als afsluiter een slotklim van goed elf kilometer naar finishplaats Karpacz. Ook in de daaropvolgende derde etappe is het klimmen geblazen, met een slordige 3.000 hoogtemeters tussen de start- en finishplaats. De finale is niet te onderschatten.

Na twee dagen voor de klimmers is het op dag vier weer tijd voor de rappe mannen in het peloton, met een op het eerste gezicht sprintersvriendelijke rit van Strzelin naar Opole. De vijfde rit is dan weer niet van de poes: ook nu krijgen de renners weer goed 3.000 hoogtemeters voor hun kiezen. De finale naar Bielsko-Biała, een bekende finishlocatie in de Ronde van Polen, lijkt op het lijf geschreven van de explosieve klimmers en andere springveren in het peloton.

In de eerste etappes zullen er ongetwijfeld al verschillen ontstaan in het algemeen klassement, maar de koers zal in de individuele tijdrit van en naar Katowice pas in een definitieve plooi vallen. De zevende en laatste etappe van de Ronde van Polen voert traditiegetrouw naar Krakau, met bijna 800.000 inwoners na Warschau de grootste stad van Polen. In de slotrit is een sprint met een omvangrijke groep een realistisch scenario, maar vluchters zijn ook zeker niet kansloos.

Vorig jaar werd de Ronde van Polen gewonnen door Ethan Hayter. De veelzijdige Brit bleef in het eindklassement Nederlander Thymen Arensman en Spanjaard Pello Bilbao voor.

Parcours Ronde van Polen 2023 (29 juli-4 augustus)

29/07 – Etappe 1: Poznań – Poznań (183,7 km)

30/07 – Etappe 2: Leszno – Karpacz (202,9 km)

31/07 – Etappe 3: Wałbrzych – Duszniki-Zdrój (163,3 km)

01/08 – Etappe 4: Strzelin – Opole (198,6 km)

02/08 – Etappe 5: Pszczyna – Bielsko-Biała (198,8 km)

03/08 – Etappe 6: Katowice – Katowice (16,6 km, ITT)

04/08 – Etappe 7: Zabrze – Krakau (166,6 km)