Tijd begint te dringen voor Domenico Pozzovivo: “We blijven hopen, maar het is lastig”

Domenico Pozzovivo spreekt van ‘een koude douche’ nu het doek is gevallen voor Qhubeka NextHash als WorldTeam. De UCI heeft de licentie-aanvraag van de Zuid-Afrikaanse formatie, die al lange tijd in de financiële problemen verkeert, afgewezen. De 39-jarige Italiaan hoopt nog altijd zijn carrière te verlengen, maar de tijd begint nu echt te dringen.

De UCI maakte gisteren bekend dat Qhubeka NextHash niet op een WorldTour-licentie hoeft te rekenen voor komend seizoen. De Zuid-Afrikaanse formatie kampt al langere tijd met financiële problemen. Of Qhubeka NextHash een doorstart maakt als ProTeam, is nog niet bekend. Pozzovivo, die over een aflopend contract beschikt bij de Zuid-Afrikaanse formatie, hoopt nog altijd op een doorstart. De Italiaan is nu echter een stuk minder optimistisch.

“Het is in december moeilijk om nog een nieuwe ploeg te vinden”

Dat Qhubeka NextHash geen WorldTour-licentie heeft kunnen bemachtigen voor komend seizoen, is een bittere pil voor Pozzovivo. “Ik was er echt van overtuigd dat er nog tijd was om alles in orde te maken. Op dit moment weet ik niet goed wat ik moet zeggen en wat ik moet doen”, citeert La Gazzetta dello Sport. De ervaren klimmer denkt zeker nog niet aan stoppen, maar houdt naar eigen zeggen wel rekening met verschillende scenario’s.

“We hebben een grote groepschat met Qhubeka NextHash en daarin heerst grote ontmoediging. We blijven hopen op een goede afloop, maar het is lastig om in december nog een nieuwe ploeg te vinden.” Ook renners als Carlos Barbero, Nic Dlamini, Kilian Frankiny, Reinardt Janse van Rensburg, Robert Power, Andreas Stokbro, Dylan Sunderland, Emil Vinjebo, Sergio Henao en Simon Clarke zitten voorlopig nog in hetzelfde schuitje.