Tiesj Benoot weer zevende: “Nog nooit zo’n zware Luik-Bastenaken-Luik gereden”

Video

Tiesj Benoot eindigde zondag net als in de Waalse Pijl als zevende. Een mooi resultaat, zegt hij zelf na afloop. “Een week rust zal me na dit lange voorjaar nu wel goed doen.”



Benoot reed Luik-Bastenaken-Luik zondag voor de vierde keer. Na een 23ste plaats in 2018, een 8ste plaats in 2020 en een 7de plaats in 2021 is de uitslag van vandaag een evenaring van zijn beste resultaat. “Maar nog nooit was de wedstrijd zo zwaar als vandaag. Op tv zag het er mooi uit, maar het was heel lastig op de fiets.”

Met Tratnik in de aanval had Jumbo-Visma het zondag lange tijd tactisch goed voor elkaar. “Hij had eigenlijk nog een of twee renners mee nodig vooraan. Ik heb echt geloofd in zijn kansen op het podium, maar hij werd net te vroeg teruggepakt. Hij heeft wel laten zien klaar te zijn voor de Giro.”

“Voor mij was een vijfde plek het hoogst haalbare. Madouas en Martin reden nog weg, dus werd het zevende. Een mooi resultaat, na zo’n lang voorjaar. Ik ben al sinds half september aan het trainen, dus heb de rust nu nodig”, eindigt hij.