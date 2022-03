Tiesj Benoot mist Tirreno-Adriatico door blessures aan rug en knie

Tiesj Benoot gaat maandag niet van start in Tirreno-Adriatico. De Belgische mede-kopman van Jumbo-Visma kwam zaterdag in Strade Bianche hard ten val en moest opgeven. Door blessures aan zijn rug en zijn knie zal hij in Tirreno niet starten.

“Ik zat voor mijn gevoel goed in de wedstrijd. Het lukte me om op de gravelstroken vooraan te zitten. Op het moment van de val zat ik bij de voorsten van het peloton. Veel veiliger kun je voor mijn gevoel niet zitten”, blikt Benoot terug op zijn crash. “Helaas kon ik de twee vallende renners voor mij niet ontwijken. Een windvlaag zorgde ervoor dat we met zijn allen tegen het asfalt smakten.”

“Mijn conditie was goed, dat had ik vandaag graag willen verzilveren. Voor nu is nu het zaak om snel te herstellen. Ik heb momenteel last van mijn rug, dus slapen zal moeilijk gaan vannacht. Mijn linkerknie ligt ook helemaal open en kan niet gehecht worden. Het is nu dag per dag bekijken hoe het herstel verloopt, zodat ik hopelijk zo spoedig mogelijk nieuwe doelen kan stellen voor dit voorjaar.”

‘Teleurstellende dag voor ons’

Sepp Kuss was uiteindelijk de beste Jumbo-Visma-renner in de uitslag. Hij werd 31ste op ruim vier minuten van winnaar Tadej Pogačar. “Hij was simpelweg de sterkste in koers vandaag. Verderop in de wedstrijd viel ik door een stommiteit nogmaals, waardoor ik kansloos was voor een ereplaats. Ik voel me goed in orde, dus dat belooft hopelijk iets voor de aankomende koersen”, zegt Kuss.

Ploegleider Maarten Wynants baalt. “Achteraf gezien is dit een teleurstellende dag voor ons. Voordat het gros van het peloton ten val kwam, hadden we de zaakjes goed onder controle. We kunnen vandaag niemand iets verwijten. Soms maak je zulk soort dagen mee. Deze koersen zijn simpelweg te lastig om enkele tegenslagen nog te overwinnen”, vindt Wynants.