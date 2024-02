donderdag 22 februari 2024 om 18:41

Tiesj Benoot lacht met gekneusd heiligbeen: “De Belgische betonwegen waren goed te doen, haha”

Video Tiesj Benoot hoopt dat de grootste miserie achter zich ligt. De 29-jarige Belg van Visma | Lease a Bike kreeg alleen al in 2024 af te rekenen met corona en een vervelende valpartij in de Volta ao Algarve. Daaraan hield hij een gekneusd heiligbeen over. “Spijtig genoeg is het niet gelukt de conditie te testen in Algarve”, vertelt Benoot voor de camera van WielerFlits.

“Ik denk dat het een goede keuze is geweest om af te stappen in de Algarve, om het lichaam een paar extra dagen te geven om te herstellen. Daardoor sta ik hier met een veel beter gevoel aan de start dan eerder verwacht. “, legt de Belg uit, die met zijn kwetsuur nog niet over de kasseien gereden is. “Na mijn coronabesmetting heb ik vijf à zes weken echt goed getraind. Ik hoop dat dit voldoende is om dit weekend finales te doen.”

Benoot is immers titelverdediger in Kuurne-Brussel-Kuurne van zondag. Door zijn ziekte verloor hij in januari twee weken aan kwalitatieve training. “Na het weekend vertrek ik terug op hoogtestage. Als er dit weekend een verschil blijkt te zijn, heb ik dan nog drie weken om dat weg te werken.” Voor de Belg wacht er een rol net onder kopmannen Wout van Aert, Christophe Laporte en Dylan van Baarle.