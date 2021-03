Tiesj Benoot: “Ik sta wel met twijfels aan de start”

Tiesj Benoot wist in het verleden al goed te presteren in de E3 Saxo Bank Classic, maar de vraag is of de renner van Team DSM vandaag kan meespelen om de overwinning. Benoot staat namelijk met twijfels aan de start. “Ik ben in het laatste weekend van Parijs-Nice ziek geworden.”

Benoot kijkt vlak voor de start van de wedstrijd nog even vooruit met Sporza. “Het is een koers die me goed moet liggen. Het is een van mijn favoriete wedstrijden in het voorjaar. We hebben in de E3 vaak een lange finale en het is een lastige en intense koers. De sterkste renners komen altijd naar boven en ik hoop daar bij te zijn.”

De 27-jarige klassiekerspecialist werd begin deze maand nog knap vijfde in Parijs-Nice, maar werd in het laatste weekend ook ziek. “Ik heb vervolgens drie of vier dagen niet gefietst. Ik had koorts en heb nu nog altijd last van wat snot en slijm. Het is gelukkig geen corona, maar ik sta wel met twijfels aan de start.”

Na de Taaienberg zal veel duidelijk worden, zo denkt Benoot. “Als je na de top nog iets in de benen hebt, voel je wel dat je gaat meespelen. Er wordt altijd gesproken over de Grote Drie (Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Julian Aaphilippe, red.), maar de koers moet nog altijd gereden worden. Al gaat het in de E3 veel meer op de kracht. Het is minder gokken.”