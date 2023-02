Tiesj Benoot helemaal terug met winst in Kuurne: “Twijfelde of ik nog wielrenner ging zijn”

Interview

Opnieuw Jumbo-Visma. In Kuurne-Brussel-Kuurne herhaalden de geel-zwarte mannen wat ze een dag eerder ook in Omloop Het Nieuwsblad deden; het initiatief nemen door de koers vroeg te openen en vervolgens de leiding niet meer uit handen te geven. Ditmaal met Tiesj Benoot als de gelukkige winnaar.

Zeven maanden. Zolang was het geleden dat hij zijn laatste koers reed. Door een breukje in zijn nek, het gevolg van een aanrijding tijdens een hoogtestage in Livigno, moest hij noodgedwongen een lange pauze inlassen.

Tijdens de persconferentie, kort na zijn overwinning, bekende hij twijfels te hebben gehad of hij wel volledig hersteld zou kunnen terugkeren. In Kuurne gaf hij zichzelf het antwoord.

“Het is ongelooflijk om na zeven maanden afwezigheid al op mijn tweede koersdag te winnen. Een paar maanden geleden twijfelde ik of ik nog wielrenner ging zijn. Ik voelde gisteren wel al meteen dat de benen goed genoeg waren om een koers te winnen. Op training had ik dat gevoel ook, maar het is altijd mooi om dat in koers bevestigd te krijgen. Voor een renner als ik, die niet zo veel wint, is dat wel bijzonder.

De ploeg heeft hier ook een belangrijke rol gespeeld. Ik heb drie weken heel goed en heel hard getraind op Tenerife. Over alles wordt heel goed nagedacht; over training, herstel, voeding, materiaal… Dat zorgt er ook voor dat we hier met zeven heel sterke renners aan de start staan. En met een heel ambitieuze tactiek, twee dagen op rij, de koers van heel ver van de finish openbreken. Dat is niet evident.”

Hadden jullie vandaag dezelfde tactiek als in Omloop Het Nieuwsblad?

“We wisten dat we er opnieuw vroeg aan moesten beginnen. De laatste zestig kilometer waren vrij gemakkelijk en met sterke sprinters als Jakobsen en De Lie aan de start wilden we wat anders proberen. We hebben dat ook gedaan. Zoiets ook uitvoeren is minder evident dan het klinkt. Maar het is ons gelukt om twee dagen op rij een ambitieus plan tot in de perfectie uit te voeren.”

Is onderweg besproken hoe jullie het in de finale zouden aanpakken?

“Min of meer. Ik zou reageren als Wellens ging en Nathan zou in actie komen als Mohoric ging aanvallen. En wij waren natuurlijk ook van plan om zelf aan te vallen. Dat hebben we dus ook gedaan. Nathan ging op drie kilometer van de finish. Hij zette daarmee Mohoric en Wellens echt onder druk. Ik kwam daardoor in een zetel te zetten. Daarna heb ik het een keer geprobeerd. Het was misschien een beetje getelefoneerd, maar ik denk dat dat ook de manier was om een gaatje te slaan. Die andere twee rijd je niet zomaar uit het wiel.

Nathan ging opnieuw vlak voor de laatste bocht. Dat was denk ik op instinct. Ze reageerden en direct na de laatste bocht ben ik aangegaan. Ik dacht dat ik Wellens op mij zag reageren. En toen wist ik dat als het gat op mij zou worden dichtgereden, de sprint van de renner die dat dichtreed, er ook op zou zitten. Nathan zat normaal gezien in dat wiel en kon dan ook nog de overwinning pakken. Gelukkig was ik sterk genoeg om vooruit te blijven, en lukte het Nathan om tweede te worden. Magnifiek! Opnieuw. Na de succesvolle dag van gisteren.”

Gaf de manier waarop jullie in de Omloop reden extra vertrouwen voor een koers als Kuurne?

“Ja, uiteraard. Gisteren was heel mooi om bij te zijn. Vooral toen ik mijn eigen benen voelde. Nadat Dylan was weggereden. zat ik meer in het defensief. Maar dat gaf mij ook vertrouwen voor vandaag én de komende weken. Dat heb ik gisteren ook tegen mijn trainer gezegd. ‘Het zit gewoon echt goed. Er komen mooie weken aan als we dit kunnen behouden. Of nog een stapje kunnen bijzetten.”

Het lijkt erop dat jullie op dit moment een klasse te sterk zijn voor de concurrentie…

Ik ga dat zeker niet beweren. Het is belangrijk dat we kritisch op onszelf blijven. Dat is ook het eerste wat op het trainingskamp in december is gezegd. Last year we were the fox hunting the rabbit. And now we’re the rabbit in front of the fox.

Ik denk dat we heel rustig moeten blijven en genieten van deze overwinning. Volgende week is er een nieuwe week en dan staat iedereen weer met gelijke wapens aan de start. We hebben al twee overwinningen, na twee wedstrijddagen met deze voorjaarsploeg. Een heel mooi begin!”

Al twee overwinningen, met twee verschillende renners en Wout van Aert moet zelfs nog komen…

Ja, inderdaad. De grote doelen liggen natuurlijk ook later. Daarom zijn we gisteren pas begonnen met koersen, zodat we de focus kunnen houden tot aan de monumenten.”

Is het voor jullie makkelijker om te winnen zónder Van Aert in de ploeg?

“Ik denk niet dat het zonder Wout makkelijker is. Met Wout in het wiel rijdt bijvoorbeeld niemand graag een gat dicht. Wat wel zo is; naast Wout hebben we nu meerdere renners die een koers kunnen winnen. Ik zie er niet tegenop dat hij straks weer terugkeert.

De grootste afspraken zijn begin april. Hoeveel groeimarge hebben jullie nog?

Dat is heel moeilijk om in percentages uit te drukken. Ik hoop nog een beetje. Er komen natuurlijk ook nog andere concurrenten bij. Een paar fenomenen. Het zal ook nodig zijn om daar collectief sterk voor de dag te komen en misschien nog iets te verbeteren. Maar ik wil eerst vooral genieten van vandaag.