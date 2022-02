Tien WorldTeams aan het vertrek in Tour of the Alps

De Tour of the Alps mag dit jaar tien WorldTeams verwelkomen. Verder kondigde de koersorganisatie de komst van acht ProTeams en één continentale formatie aan. De Tour of the Alps 2022 wordt verreden van 18-22 april, ruim twee weken voor de Giro d’Italia.

Op de lijst met deelnemende ploegen staan de WorldTeams AG2R Citroën, Astana Qazaqstan Team, Bahrain Victorious, BORA-hansgrohe, EF Education-EasyPost, Groupama-FDJ, Israel-Premier Tech, INEOS Grenadiers, Movistar en Team DSM. Verder bestaat het veld uit de ProTeams Bardiani-CSF-Faizanè, Caja Rural-Seguros-RGA, Drone Hopper-Amdroni Giocattoli, Euskaltel-Euskadi, EOLO-Kometa, Equipo Kern Pharma, Gazprom-RusVelo en Uno-X.

Tirol KTM Cycling Team is de enige continentale formatie aan het vertrek van de Tour of the Alps. De negentien ploegen krijgen in april in vijf dagen bijna veertienduizend hoogtemeters voor de wielen geschoven. De rittenkoers door Italië en Oostenrijk kent op de vierde dag een oplopende aankomst in Kals am Grossglockner, al ontbreekt er dit keer wel een échte aankomst bergop.

In de openingsetappe is de Passo Broccon de scherprechter, terwijl de tweede etappe gekleurd wordt door de Passo Rolle, de Mendelpass en de Gampenpass. De finale van de derde rit zal zich afspelen op de Furkelpass, maar dat is nog ruim voor de finish. De laatste etappe is heuvelachtig met onder meer de Bannberg en vlak voor de streep de Stronach. Vorig jaar ging de eindzege naar Simon Yates. Zijn ploeg BikeExchange-Jayco is dit jaar niet van de partij.

Deelnemende ploegen Tour of the Alps (18-22 april)

AG2R Citroën

Astana Qazaqstan Team

Bahrain Victorious

BORA-hansgrohe

EF Education-EasyPost

Groupama-FDJ

Israel-Premier Tech

INEOS Grenadiers

Movistar

Team DSM

Bardiani-CSF-Faizanè

Caja Rural-Seguros-RGA

Drone Hopper-Androni Giocattoli

Euskaltel-Euskadi

EOLO-Kometa

Equipo Kern Pharma

Gazprom-RusVelo

Uno-X

Tirol KTM Cycling Team