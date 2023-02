Tibor Del Grosso tevreden met zilver: “Wel te lang op verkeerde banden doorgereden”

Tibor Del Grosso veroverde zaterdag zilver op het WK veldrijden voor beloften mannen. De 19-jarige renner van Metec-SOLARWATT p/b Mantel moest Thibau Nys voorlaten, maar klopte wel Witse Meeussen en Joran Wyseure in de strijd om plek twee. “Ik ben echt wel tevreden”, zei hij na afloop tegen WielerFlits.

“Natuurlijk is het jammer om naast de zege te grijpen, maar ja, ik ben wel tevreden met zilver”, vertelt Del Grosso. Helemaal vlekkeloos verliep de wedstrijd echter niet voor de Nederlander, die in de beginfase enkele slippertjes maakte. Daardoor moest hij Thibau Nys laten gaan. “Ik heb denk ik wel een ronde te lang op banden met een verkeerd profiel rondgereden. Maar die afweging was in de koers heel lastig. Ik hoopte het verschil voor de streep nog goed te kunnen maken, zodat ik daarna in alle rust die bandenwissel kon doen.”

“Als ik meteen was gewisseld, had ik drie, vier seconden verloren en was ik nooit meer bij Thibau gekomen. Dat is een beetje een keuze die je moet maken in koers. Ik denk niet meteen dat dat één verkeerde keuze was”, stelt Del Grosso. Wel denkt hij dat de koers anders had kunnen verlopen zonder de foutjes in de beginfase. “Doordat ik de verkeerde banden had en technisch niet de perfecte wedstrijd reed, verloor ik net wat te snel de aansluiting met Thibau. Met die Belgen in het wiel werd het al heel gauw een battle voor het podium in plaats van voor de winst.”

Wanneer wist Del Grosso dat het zilver binnen was? “Pas vijf meter voor de finish. Ik had ook heel goed vierde kunnen worden. Ik voelde me zeker niet de sterkste. Het was heel zwaar dat laatste stukje, maar ik ben blij dat ik er zilver aan overhoud.” Meer in het algemeen is Del Grosso ook tevreden over zijn veldritwinter. “Vorig jaar reed ik niet zo’n heel indrukwekkend seizoen. Dit jaar heb ik me wel wat meer bewezen als crosser. Daar ben ik zeker blij mee.”