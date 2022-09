Tiago Machado (ex-RadioShack en Katusha) stopt ermee

Tiago Machado zet na dit seizoen een punt achter zijn carrière. De 36-jarige Portugees kwam de laatste jaren uit op continentaal niveau, maar reed daarvoor lange tijd voor grote ploegen als RadioShack en Katusha.

Machado begon zijn carrière in eigen land bij het bescheiden Carvalhelhos-Boavista. De klimmer wist in dienst van deze continentale ploeg enkele mooie resultaten neer te zetten in meerdaagse wielerkoersen en zo de interesse te wekken van het grote RadioSchack. Machado tekende eind 2009 een contract bij de Amerikaanse formatie en kwam uiteindelijk vier jaar uit voor RadioShack.

De Portugees reed vervolgens een jaar voor Team NetApp-Endura en vier seizoenen voor Team Katusha. Na acht seizoenen op WorldTour-niveau bleek er weinig interesse meer in Machado en keerde hij terug naar zijn thuisland Portugal. De laatste jaren van zijn carrière koerste hij voor achtereenvolgens Sporting Clube de Portugal/Tavira, Efapel en Radio Popular Boavista.

Goede resultaten in het rondewerk

Machado stond te boek als een goede klimmer met tevens een redelijke tijdrit in de benen. In 2014 was hij de beste in de Ronde van Slovenië en verder behaalde hij podiumplekken in de Tour Down Under, Giro del Trentino en Bayern Rundfahrt. Machado reed in zijn carrière tien grote rondes en wist ze ook allemaal uit te rijden. In de Giro d’Italia van 2011 (19e) eindigde hij bij de eerste twintig in het algemeen klassement.