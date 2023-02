Thymen Arensman met Geraint Thomas in Tirreno: “Ik kijk tegen hem op”

Thymen Arensman start over twee weken in de Tirreno-Adriatico. Dat bevestigt de Nederlander in gesprek met CyclingNews. Arensman zal er voor het eerst koersen met Geraint Thomas, met wie hij ook in de selectie voor de Giro d’Italia zit. “Ik kijk tegen hem op.”

“Ik heb nog niet met hem gekoerst, maar wel met hem gesproken in december. Hij is een goede gast. Ik denk dat ik nog veel van hem kan leren, te beginnen in de Tirreno begin maart”, aldus Arensman tegen het online wielermedium.

In de Giro d’Italia drie maanden later hoopt de Gelderlander met Thomas en Tao Geoghegan Hart het kopmanschap te mogen delen. “De Giro is een mooie wedstrijd voor mij met veel tijdritkilometers en een zware laatste week. Met drie leiders kunnen we mooie resultaten behalen. We spreiden zo ook onze kansen. Ik denk dat dat wel een goede tactiek is.”

In de Giro zal Thomas de absolute kopman zijn, met Hart en Arensman daar net iets achter, vertelt Rod Ellingworth. “Thymen is daar tevreden mee. Hij heeft een geweldige start gemaakt bij dit team. Hij heeft zijn plek gevonden en je ziet hem zichtbaar genieten. Hij is een fijn mens om mee te werken”, aldus de teambaas.