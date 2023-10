donderdag 5 oktober 2023 om 13:08

Thymen Arensman doet toch niet mee aan Ronde van Lombardije

De Gran Piemonte is voor Thymen Arensman zijn laatste koers van het seizoen. De Nederlandse klimmer zou komende zaterdag eigenlijk ook nog deelnemen aan de Ronde van Lombardije. “In de voorbije wedstrijden beschikte ik niet over een goed vormpeil”, klinkt het in gesprek met Cycling Pro Net.

De Nederlander van INEOS Grenadiers kwam begin september zwaar ten val in de zevende etappe van de Vuelta a España, maar herstelde in de daaropvolgende weken veel sneller dan verwacht. Hierdoor kon hij alsnog zijn opwachting maken in de Italiaanse najaarskoersen. In de Giro dell’Emilia en Tre Valli Varesine noteerde de 23-jarige Arensman echter wel twee DNF’jes.

“Ik ben heel blij dat ik weer kan koersen, maar in de voorbije wedstrijden was de vorm niet goed. Het plan was eigenlijk om ook nog de Ronde van Lombardije te rijden, maar we hebben besloten om na Gran Piemonte een punt te zetten achter mijn seizoen”, liet hij voor de start van de Italiaanse semiklassieker weten.

“Het is een lastig seizoen geweest en ik moest al erg hard werken om überhaupt weer in een redelijke conditie terug te keren, om überhaupt nog te kunnen koersen”, aldus Arensman, die nu wel met een beter gevoel de herfst- en wintermaanden zal ingaan. “Het is wel belangrijk dat ik nu nog kan koersen, om zo het seizoen – met de ploeg – positief af te sluiten.”

“Ik wilde niet met een blessure eindigen, om dan te moeten wachten tot februari om weer mijn rentree te maken. Het is fijner om gewoon met mijn ploegmaats – in het peloton – een punt te zetten achter het seizoen”, legt de klimmer uit.