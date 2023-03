Geraint Thomas ziet Catalonië puur als voorbereidingskoers: “Er is nog tijd tot de Giro”

Geraint Thomas rijdt met de Ronde van Catalonië zijn eerste koers sinds de Santos Tour Down Under in januari. De Brit van INEOS Grenadiers ziet de Spaanse rittenkoers puur als een voorbereidingswedstrijd. “Deze week gaat om hard werken, om wedstrijdkilometers in de benen te krijgen”, zei hij voor aanvang van de eerste bergrit tegen Cycling Pro Net.

In de relatief eenvoudige openingsrit van maandag kwam Thomas als 112de over de streep, op een minuut en zeven seconden van winnaar Primoz Roglic. “Gisteren was een shock voor het lichaam, maar dat had ik wel verwacht”, zei de Tourwinnaar van 2018 daarover. Hij maakt zich geen zorgen over het tijdsverlies. “Ik heb zeker geen klassementsdoelen hier.”

Thomas, die zich dit jaar focust op de Giro d’Italia, vertelt dat het momenteel goed met hem gaat. “Ik focus me nu op trainen en koersen. Ik ben blij dat ik hier weer kan koersen en kijk uit naar een serieuze week. Het is veel hollen en stilstaan geweest sinds het trainingskamp in december. Maar zoals ik zei, het gaat nu om hard werken. Hierna ga ik op hoogtestage. Er is nog tijd tot de Giro en de laatste week van de Giro is zeker zwaar, dus we nemen het zoals het komt.”

Wat is het doel in de Ronde van Italië? “Ik wil daar zo goed mogelijk aan komen en zo goed mogelijk rijden. Daarna kijken we wel weer verder, daar maak ik me nu geen zorgen over. (…) In de Giro hebben we een sterk team, we zullen daar all-in gaan en kijken wat we kunnen doen.”

