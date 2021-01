Thomas Mijnsbergen (18) opgenomen in talentprogramma Arkéa-Samsic

Thomas Mijnsbergen was woensdag een opvallende naam in het talentprogramma van Arkéa-Samsic. De 18-jarige renner van Metec-Solarwatt wordt aankomend jaar nauwlettend in de gaten gehouden door de ploeg van Nairo Quintana. “Ik krijg binnenkort meer informatie over het talentprogramma.”

“Ik denk dat het talentprogramma het beste gezien kan worden als een recruitingstool. Ze kunnen mijn waardes analyseren via TrainingPeaks”, legt Mijnsbergen uit aan WielerFlits. “Het was de bedoeling dat ik naar Frankrijk zou gaan, maar door corona kan dat niet meer. Wellicht gaan ze met stagecontracten werken of kan ik mee op trainingskampen na het seizoen.”

Meer dan 600 aanmeldingen

Mijnsbergen moest een strenge selectie overleven om in het talentprogramma opgenomen te worden. De Rotterdammer wist het na honderden aanmeldingen tot de laatste tien te schoppen. “Ik heb me in maart vorig jaar al aangemeld bij Arkéa omdat ik dacht dat ze een opleidingsteam gingen oprichten. Er waren toen al bijna 650 aanmeldingen. Daarna volgde een selectieproces, waarin ik steeds kreeg te horen dat ik door was. Uiteindelijk was ik definitief door naar de laatste twintig. Ik heb toen al contact gehad met hun trainer en management.”

Daarnaast liep ook de zoektocht naar een plekje bij een continental-ploeg. Mijnsbergen, toen nog tweedejaars junior bij Willebrord Wil Vooruit, kwam op de proef bij de Jumbo-Visma Academy, zat om de tafel met Sunweb en SEG Racing Academy, maar kwam uit bij Metec-Solarwatt. “Zij waren lekker concreet, dat vond ik heel fijn.”

“Ik geloof dat ze wel blij zijn dat ik word gevolgd door Arkea-Samsic”, gaat Mijnsbergen verder. “Ze hebben het bericht ook direct op de website geplaatst en Metec-Solarwatt is goed te combineren met het talentprogramma bij Arkea-Samsic.”

Als eerstejaars belofte hoopt de jeugdige renner vooral veel te leren bij Metec-Solarwatt, maar de coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid: “Ik hoop dat we binnenkort weer mogen koersen, maar voorlopig kunnen we ook nog niet op trainingskamp. Hopelijk kunnen we als groep nog gaan. Ik word goed opgevangen door het team, van de oudere jongens kan ik nog veel leren.”