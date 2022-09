Thomas Gloag debuteert voor Jumbo-Visma in Giro dell’Emilia

Stagiair Thomas Gloag zal zijn eerste koers voor Jumbo-Visma rijden in de Giro dell’Emilia. Volgend jaar wordt de Brit, die nu nog onder contract staat bij Trinity Racing, prof bij Jumbo-Visma. Eerder dit jaar won hij al een rit in de Tour de l’Avenir.

Het 21-jarige talent staat te boek als een goede klimmer met onder meer een vierde plek in de Giro d’Italia U23 vorig jaar. Op het heuvelachtig parcours van de Italiaanse klassieker zou hij dus goed uit de voeten moeten kunnen. Met Per Strand Hagenes en Rick Pluimers staan daarnaast twee renners van Jumbo-Visma Development aan de start.

Een andere blikvanger bij de Nederlandse formatie is kersvers wereldkampioen tijdrijden Tobias Foss. Hij rijdt zijn eerste koers op Europese bodem na het behalen van de wereldtitel op de tijdrit.Verder heeft de ploeg met Robert Gesink een tweevoudig winnaar aan de start staan. In 2009 en 2010 wist de Varssevelder de koers al op zijn naam te schrijven. Foss zal zijn debuut maken in de koers.

Selectie Jumbo-Visma voor Giro dell’Emilia (1 oktober)

Tobias Foss

Sam Oomen

Robert Gesink

Chris Harper

Rick Pluimers

Per Strand Hagenes

Thomas Gloag