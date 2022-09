Thomas Dekker over Mathieu van der Poel: “Ik denk dat er vraagtekens zijn voor het WK”

Na een tegenvallende Tour de France, lijkt Mathieu van der Poel de goede vorm weer te pakken te hebben. Hij won onlangs onder andere de GP de Wallonie. Thomas Dekker meent niettemin dat MVDP zondag met vraagtekens aan de start zal staan van het WK wielrennen in Wollongong. “Ik denk dat er een bepaalde onzekerheid in zit”, stelt de voormalig profwielrenner in de Live Slow Ride Fast-podcast.

“Dit is een van zijn moeilijkste seizoenen ooit”, vervolgt Dekker. “Dit jaar is hij voor het eerst in zijn leven fysiek niet goed geweest. Dat is eigenlijk al begonnen in de Giro. Daar kregen we een enorm vertekend beeld. We waren allemaal tevreden, we vonden het mooi dat hij die laatste week voorop reed, nog een wheelie de berg op. Maar eigenlijk werd hij er af en toe bergop afgereden door renners die hem er normaal niet af zouden rijden.”

Over de Tour de France zegt Dekker dat het, ondanks een goede openingstijdrit, “eigenlijk een drama” was. “Het is gewoon een heel moeilijk jaar. Dus dan kan hij nu zeggen dat hij goed is, en dat hij zichzelf ook wel vertellen, maar ik denk wel dat er vraagtekens zijn.”

Terwijl Van der Poel een tegenvallende Tour kende, excelleerde Wout van Aert juist. “Dat is nog het allermoeilijkste”, stelt Dekker. “Het zijn generatiegenoten. Ze hebben overal, op elk onderdeel, tegen elkaar gereden. (…) Uiteindelijk is bewezen dat de wetenschappelijke benadering van Jumbo-Visma heel veel renners beter heeft gemaakt. Tom Dumoulin misschien niet, maar dat is dan een uitzondering. De rest is boven zichzelf uitgestegen.”

“Ik denk dat het palmares van Wout van Aert groter gaat zijn, doordat hij voor Jumbo-Visma heeft gekozen, in plaats van voor een willekeurige Belgische ploeg waar de structuur niet zo goed is. Maar je gaat niet weten hoe het andersom geweest zou zijn. Van der Poel gedijt misschien helemaal niet in een omgeving als Jumbo. Maar Van Aert gaat negen weken voor de Dauphiné op pad met Jumbo. Dan rijdt hij met Vingegaard, met Roglic, met Kuss al die rondjes. Met een grote motor ga je daar beter van worden, als je geen lichamelijke problemen hebt.”

Volgens Dekker was de voorbereiding van Van der Poel op het WK – hij reed twee kermiskoersen en de GP de Wallonie, geen meerdaagsen – ook niet ideaal. “Ze (Van der Poel en Alpecin-Deceuninck, red.) hadden niet echt een optie, ze reden niet de Ronde van Engeland bijvoorbeeld. Ze hadden echt het probleem dat hij geen rondje kon rijden. (…) Het WK is 276 kilometer en heeft ruim vierduizend hoogtemeters. Met de Tour die hij heeft gereden – die niet heel goed was en waar hij waarschijnlijk geen moraal van heeft gekregen -, was het lekker geweest als hij nog vijf of zes dagen had kunnen koersen.”