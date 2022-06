Thomas De Gendt geeft op in Zwitserland met gescheurde enkelband

Thomas De Gendt verschijnt vandaag niet aan de start van de afsluitende tijdrit in de Ronde van Zwitserland. De rasaanvaller van Lotto Soudal moest gisteren geblesseerd de strijd staken in de bergetappe naar Malbun.

Lotto Soudal laat op social media weten dat De Gendt voor de slotklim naar skigebied Malbun de koers moest verlaten, nadat zijn voet per ongeluk uit zijn klikpedaal was geklapt. Daarbij scheurde een gewrichtsband in zijn enkel.

De Gendt liet zich onlangs van de longlist voor de Tour de France halen. De Belg zag een nieuwe deelname wel zitten, maar besefte ook dat de combinatie met de Giro d’Italia en de Ronde van Zwitserland haast onhaalbaar was.

Via een hoogtestage in het Italiaanse Livigno gaat de 35-jarige renner normaal gezien toewerken naar de Vuelta a España, met de Ronde van Polen als ‘opwarmertje’. Hij reed de Vuelta al zeven keer eerder en won in 2017 de rit naar Gijón.

