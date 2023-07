Thimo Willems soleert naar zege in Midden-Brabant Poort Omloop

De Midden-Brabant Poort Omloop (UCI 1.2) is op naam gekomen van Thimo Willems. De Belg van VolkerWessels kwam solo over de streep in Gilze. De tweede plaats was voor Stijn Appel van ABLOC CT, clubrenner Jeroen van Krimpen (Dutch Food Valley Cycling Team) werd derde.

De Midden-Brabant Poort Omloop was dit jaar 185 kilometer lang. Vanuit Gilze werden eerst drie grote ronden verreden, met telkens de Oude Rielseweg, een lange kasseienstrook. Daarna volgden nog drie korte rondes van elk 7,5 kilometer in en rond Gilze, waar dus ook gefinisht werd.

Al in de eerste ronde scheurde het peloton in drie stukken op de Oude Rielseweg. De eerste groep, die later uitdunde tot zo’n dertig renners, lag bij aanvang van de lokale ronden nog altijd voorop. Al waren er wel drie renners uit weggesprongen, die een kleine voorsprong verdedigden. In de voorlaatste ronde wisten nog zes renners de oversteek te maken.

Negen man vechten het uit

We hadden zo negen man voorop bij het ingaan van de slotronde. Het ging om Stijn Appel (ABLOC CT), Jeroen van Krimpen (Dutch Food Valley Cycling Team), Huub Artz (Metec-SOLARWATT), Stijn Daemen, Guillaume Visser (BEAT Cycling), Kevin Reuvers (WV Willebrord Wil Vooruit), Siebe Roesems (Alpecin-Deceuninck Development Team), Peter Schulting en Thimo Willems (VolkerWessels). Die laatste wist in zijn eentje weg te rijden en zijn inspanning vol te houden tot op de streep.

Hardrijder Appel wist nog weg te geraken bij de andere achtervolgers en wist zo nog naar de tweede plaats te rijden, zes seconden achter Willems. Van Krimpen sprintte twee tellen daar weer na naar de derde plaats.