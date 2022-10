Thijs Rondhuis nieuwe organisator Ster van Zwolle

Thijs Rondhuis is de nieuwe wedstrijdorganisator van de Ster van Zwolle. Rondhuis volgt de eerder dit jaar overleden Jan van Ommen op. Die laatste stond jarenlang aan het roer van het organisatiecomité van de Ster van Zwolle en de Omloop van de IJsseldelta.

Vanwege gezondheidsproblemen kreeg Van Ommen enkele jaren geleden het advies om het wat rustiger aan te doen, maar toch bleef hij graag betrokken bij de organisatie van zijn wielerkoersen. De laatste maanden voor zijn dood ging het echter steeds slechter en moest hij worden opgenomen in het ziekenhuis. Zijn situatie was zodanig, dat het bestuur van de Ster van Zwolle begin februari bekendmaakte dat de openingsklassieker van het Nederlandse wielerseizoen werd afgelast.

De Ster van Zwolle keert volgend jaar echter weer terug en wel met een nieuw bestuur. “In de afgelopen periode is er door de overgebleven bestuursleden Evert Slager en Henk Ymker met succes nagedacht hoe de Ster van Zwolle een passend vervolg kon worden gegeven. Inmiddels is er een nieuw bestuur gevormd dat bereid is de organisatie van de Ster van Zwolle op zich te nemen”, valt er te lezen in een perscommuniqué.

“De Ster van Zwolle mag gewoon niet verdwijnen”

De nieuwe voorzitter is dus Thijs Rondhuis, die al de nodige ervaring heeft met het organiseren van wielerkoersen. Rondhuis is bekend als organisator van diverse Nederlandse en Europese kampioenschappen en etappekoersen als Olympia’s Tour en de Simac Ladies Tour. Ook Harry Kanis, Gerben Kroeze, Rik Jansen, Henk Ymker, Evert Slager en Jeroen Heethaar maken deel uit van het nieuwe organisatiecomité.

“De Ster is altijd al de openingsklassieker van Nederland geweest, een begrip op de kalender en een wedstrijd die iedere liefhebber kent”, geeft Rondhuis aan. “Zo’n klassieker mag gewoon niet verdwijnen. Met de nieuwe ploeg beschikken we over ervaring en kennis en gaan we uit van een prima samenwerking en korte lijnen met overheden en ondernemers.” Er is goede hoop dat de Ster van Zwolle volgend jaar wel gewoon kan plaatsvinden. De wedstrijd staat voor zaterdag 4 maart 2023 op de wielerkalender.