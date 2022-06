Thijs de Lange soleert naar zege in slotrit Tour du Pays de Montbéliard

De derde en laatste etappe in de Tour du Pays de Montbéliard is gewonnen door Thijs de Lange. De Nederlander van Metec – SOLARWATT p/b Mantel kwam na ruim 155 kilometer solo over de streep in Valentigney. De Tsjech Michael Kukrle (Elkov-Kasper) werd eindwinnaar.

Op de laatste dag van de Tour du Pays de Montbéliard moest er acht keer een ronde van ruim negentien kilometer afgelegd worden. In deze lus zat telkens de klim naar Bondeval (0,7 km aan 6,8%) en de lange uitloper daarvan. De Lange glipte op dit parcours mee met de kopgroep, reed alleen weg en hield stand tegen een uitgedund peloton. Uiteindelijk kwam hij met meer dan een minuut voorsprong over de streep.

De Lange kent een goede periode. De Zeeuw eindigde eind mei als achtste in de Alpes Isère Tour en stond na twee dagen koersen zevende in de ZLM Tour. In die laatste rittenkoers moest hij uiteindelijk echter opgeven vanwege ziekte.

Kukrle eindwinnaar

Terwijl De Lange dagsucces boekte, ging de eindzege naar Michael Kukrle, die vrijdag ook de proloog won. De 27-jarige Tsjech was begin dit seizoen even prof bij Gazprom-RusVelo, maar moest begin maart plots opzoek na een andere ploeg. De UCI-licentie van Gazprom-RusVelo werd namelijk ingetrokken na de Russische inval in Oekraïne. Kukrle keerde uiteindelijk terug bij de ploeg waar hij van 2016 tot en met 2021 ook voor reed, Elkov-Kasper.