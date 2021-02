Thibaut Pinot wil in de Ardèche wedstrijdritme opdoen

Na de Tour des Alpes Maritimes et du Var vervolgt Thibaut Pinot zaterdag zijn seizoen met de Faun-Ardèche Classic. In de eendagswedstrijd staat vooral voorop dat de 30-jarige renner van Groupama-FDJ wedstrijdritme opdoet.

Pinot liet eerder deze maand weten dat hij in 2021 vooral het plezier in het wielrennen weer wil terugvinden en weer 100% fit wil worden, nadat hij de laatste seizoenen kampte met blessures. Vorige week maakte hij zijn seizoensdebuut in de Tour des Alpes Maritimes et du Var, waar hij negende werd in de openingsetappe. Uiteindelijk eindigde hij als 35e in het eindklassement, al kampte hij wel weer met rugproblemen.

Voor de winnaar van de Ronde van Lombardije van 2018 is zijn deelname aan de Faun-Ardèche Classic vooral bedoeld om wedstrijdritme op te doen en als nieuwe test. “Ik moet blijven werken. Ik weet dat de conditie goed is, maar ik moet de wedstrijdprikkels opnieuw ontdekken. Ik rijdt zaterdag mee om de ploeg te helpen en om kilometers te maken”, liet hij weten via zijn ploeg Groupama-FDJ.

David Gaudu

De kopman in de Faun-Ardèche Classic op zaterdag en de Royal Bernard Drôme Classic (zondag) is David Gaudu. “De Ardèche Classic ligt me wellicht het best. In die koers gaan we drie keer de Val d’Enfer over, een echte muur! Het gaat recht omhoog, maar ik hou ervan”, aldus de 24-jarige klimmer. “Dit is altijd een lastig weekend, want we weten dat er de hele dag strijd wordt geleverd. Ik had goede benen in de Tour du Var en nu wil ik het goede werk voortzetten.”

“Na de Tour du Var ben ik samen met Bruno Armirail in het zuiden gebleven. We hebben samen een goede band en we werken goed samen”, aldus Gaudu.

Groupama-FDJ voor de Faun-Ardèche Classic 2021

Bruno Armirail

Clément Davy

David Gaudu

Simon Guglielmi

Ignatas Konovalovas

Thibaut Pinot

Sébastien Reichenbach

Groupama-FDJ voor de Royal Bernard Drôme Classic 2021

Bruno Armirail

David Gaudu

Simon Guglielmi

Ignatas Konovalovas

Sébastien Reichenbach

Romain Seigle

Lars van den Berg