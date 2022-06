Pinot wint laatste bergetappe in de Ronde van Zwitserland, Higuita nieuwe leider

Thibaut Pinot heeft de zevende etappe van de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Fransman van Groupama-FDJ zat mee met de omvangrijke vroege vlucht en wist het op de slotklim naar Malbun af te maken. Sergio Higuita nam de leiding in het algemeen klassement over van Jakob Fuglsang.

Vrijdag verlieten tal van renners de Ronde van Zwitserland vanwege coronaperikelen, zaterdag bleef het bij twee coureurs: Quentin Pacher en Marco Haller gingen niet meer van start na een positieve test. Zij misten de bergetappe van Ambri naar Malbun (12,8 km aan 8,4%), waar op 1522 meter hoogte gefinisht werd. Daarvoor moest het peloton ook al over de Lukmanierpas (18,0 km aan 5,5%), de klim van Flims (5,2 km aan 6,2%) en die naar St. Luzisteig (3,0 km aan 7,0%).

Grote kopgroep

Nog voordat de Lukmanierpas begon, reden er al negentien man weg. Paul Ourselin, Mathieu Burgaudeau (beiden TotalEnergies), Thibaut Pinot, Lewis Askey (beiden Groupama-FDJ), Fausto Masnada, Ilan Van Wilder (beiden Quick-Step Alpha Vinyl) Clément Berthet, Nicolas Prodhomme, Clément Champoussin (allen AG2R Citroën), Michael Matthews, Jack Bauer (beiden BikeExchange-Jayco), Gianni Moscon, Alexey Lutsenko (beiden Astana Qazaqstan), Nelson Oliveira, Óscar Rodríguez (beiden Movistar), Sylvain Moniquet (Lotto Soudal), Gavin Mannion (Human Powered Health), Yannis Voisard (Zwitserse selectie), Ion Izagirre (Cofidis) vormden de vroege vlucht.

Op de Lukmanierpas viel de kopgroep uiteen. Pinot en Berthet reden vooraan weg, terwijl er achteraan enkele renners moesten passen. In de afdaling kwamen veertien man weer bij elkaar. Even na de klim naar Flims, toen er nog vijftig kilometer te rijden was, hadden zij een voorsprong van vier minuten. Burgaudeau, de bestgeklasseerde renner in de kopgroep (17e), stond op vier minuten en 36 seconden van Jakob Fuglsang. Om die reden voerde Israel-Premier Tech het peloton aan.

Pinot stoomt op, aanval Higuita

Aan de voet hadden de koplopers nog drie minuten en dertig seconden. Al vroeg op de beklimming reden Izagirre en Lutsenko weg bij hun medevluchters. De Spanjaard loste vervolgens de Kazach, die op een zeker moment werd ingerekend en achtergelaten door Thibaut Pinot. Het werd vooraan zodoende een duel tussen Izagirre en Pinot. In het peloton werd vooral tempo gereden, afwisselend door BORA-hansgrohe en INEOS Grenadiers. Tussendoor zagen we nog een aanval van Remco Evenepoel. De jonge Belg werd echter weer tot de orde geroepen door klassementsleider Jakob Fuglsang.

Terwijl Pinot bij Izagirre kwam en hem direct achterliet, zorgde Daniel Felipe Martinez voor een flinke tempoverhoging in het peloton. Alleen Fuglsang, Geraint Thomas en Sergio Andres Higuita bleven over. Die laatste plaatste vervolgens een demarrage waar de andere twee niet direct een antwoord op hadden. Fuglsang nam de leiding in de achtervolging, maar in de laatste kilometer sprong Thomas nog uit zijn wiel weg. De Brit kwam nog aardig dicht bij Higuita, maar de Colombiaan hield genoeg tijd over om de nieuwe klassementsleider te worden.

Ritzege voor Pinot

Ondertussen was Pinot al als etappewinnaar over de streep gekomen. De Fransman eindigde voor Óscar Rodríguez en Lutsenko. Izagirre was er in de slotkilometers doorheen gezakt.