Thibaut Pinot nog steeds niet verlost van rugklachten

Thibaut Pinot sukkelt nog altijd met zijn rug, zo ook in Tirreno-Adriatico. De renner van Groupama-FDJ is in Italië niet in staat om de beste renners te volgen en zal na de Italiaanse rittenkoers weer door de medische molen gaan.

“We hopen het probleem daarna op te lossen”, zo laat ex-renner en ploegleider Sébastien Joly weten aan L’Équipe. “We gaan de balans opmaken na vervolgonderzoek. We willen namelijk nog dieper in bepaalde zaken duiken.” Pinot kampt al sinds het Critérium du Dauphiné van 2020 met rugklachten.

De 30-jarige klimmer begon na een lange rustperiode met frisse moed aan het nieuwe seizoen, maar in de Tour des Alpes-Maritimes et du Var kreeg hij weer last van de rug. Pinot hoopte in Tirreno-Adriatico wat ritme en vertrouwen op te doen in zijn herstel, maar de Fransman is bezig aan een anonieme ronde.

Wedstrijdprogramma

De vraag is nu hoe de voorbereiding van Pinot eruit zal zien richting de Giro d’Italia. De eerste grote ronde van het seizoen begint over minder dan twee maanden en is een hoofddoel voor de kopman van Groupama-FDJ. “Het is momenteel nog te vroeg om zijn wedstrijdprogramma te plannen. We weten nu niet of hij veel of weinig moet rijden”, aldus Joly.

Pinot kwakkelt dus al een tijdje met zijn rug, maar Joly ziet nog altijd een strijdvaardige kopman. “Thibaut ziet het nog altijd zitten, ook al is het geen makkelijke situatie. Hij is vrolijk en past perfect binnen de groep. Hij is zeker nog niet uit het veld geslagen, anders zou het wel zeer ingewikkeld worden. De vorm is goed, maar hij heeft nog wat last van zijn onderrug.”