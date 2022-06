Thibaut Pinot na zege in Zwitserland: “Ik wil gewoon wedstrijden winnen, de rest doet er niet toe”

Thibaut Pinot wist vandaag de zevende etappe van de Ronde van Zwitserland te winnen en boekte zo zijn tweede zege van het seizoen. Net als in de Tour of the Alps, was hij de beste vanuit de vroege vlucht. “Ik wil gewoon wedstrijden winnen, de rest doet er niet toe”, zegt de Fransman in het flashinterview na afloop.

“Ik ben hier nog steeds om te winnen, ik voel me meer op mijn gemak dan voor mijn crash in de Tour de France in 2019”, aldus Pinot, die na die bewuste val lange tijd kwakkelde. Hij kampte onder andere met een hardnekkige rugblessure. Inmiddels lijkt hij echter weer helemaal terug, wat hij toonde met zijn ritzege van vandaag. “Ik moest erin geloven. Het was zo heet, dat ik in het begin van de klim niet in het rood wilde gaan.”

Aanvankelijk zagen we Pinot dan ook lossen op de slotklim naar Malbun. Ion Izagirre en Alexey Lutsenko, twee van zijn medevluchters, reden bij hem weg. “Maar ik kwam in een ritme en uiteindelijk betaalde iedereen die te hard was begonnen de tol. Mijn tactiek was goed.”

Moeilijk begin van de week

De eerste dagen van de Ronde van Zwitserland ging het nog niet zo goed bij Pinot. “Mijn start van de week was ingewikkeld, maar gisteren (vrijdag, red.) kon ik de leiders weer volgen en had ik de benen om mee te doen. Dat gaf me vertrouwen. Dus vandaag (zaterdag, red.) zei ik tegen mezelf dat ik een goede kans op de overwinning zou maken, als ik in de ontsnapping zat.”

Pinot wil in de komende Tour de France doen wat hij vandaag ook deed: winnen. “Het is onvermijdelijk dat het over de Tour gaat, nu we er nog maar vijftien dagen van verwijderd zijn. De verwachtingen zullen hooggespannen zijn. Maar ik heb vertrouwen in mezelf, ik zal goed rusten”, aldus Pinot, die zich in zijn thuisronde zag richten op dagsucces. “Het belangrijkste voor mij is om mijn armen op te heffen.”