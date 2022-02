Thibaut Pinot maakt opwachting in Strade Bianche

Thibaut Pinot heeft op het laatste moment besloten om zijn programma om te gooien. De Franse klimmer doet komend weekend toch niet mee aan de eendagskoersen Faun-Ardèche Classic en Faun Drôme Classic, maar staat over ruim een week wél aan de start van Strade Bianche.

De 31-jarige Pinot stond in het verleden al een keer aan het vertrek van de Toscaanse gravelklassieker. In 2017 nam hij, in aanloop naar Tirreno-Adriatico, deel aan Strade Bianche en kwam hij als negende over de streep in het centrum van Siena. Vijf laar later is de coureur van Groupama-FDJ dus opnieuw van de partij.

Pinot probeert dit seizoen weer zijn niveau van weleer te vinden na een periode van blessureleed. De rasaanvaller begon zijn seizoen met de GP La Marseillaise en reed vervolgens de Ster van Bessèges en de Tour de La Provence. In die eerste rittenkoers eindigde hij als elfde in het eindklassement, in de Tour de La Provence werd hij derde in de koninginnenrit naar Blausasc.

De klimmer blijft na Strade Bianche nog een tijdje in Italië om er deel te nemen aan Tirreno-Adriatico. Zijn hoofddoel volgt pas in de zomer met de Tour de France.