Pinot in helpersrol naar Tour des Alpes: “Mijn voorbereiding was niet ideaal”

Groupama-FDJ heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Tour des Alpes Maritimes et du Var. Thibaut Pinot en David Gaudu zijn daarin de meest in het oog springende namen. Pinot staat in een helpende rol aan de start, terwijl Gaudu etappewinst najaagt.

Pinot heeft goede herinneringen aan de Tour des Alpes Maritimes et du Var. Twee jaar terug wist hij de ronde namelijk achter zijn naam te zetten. Voor de 30-jarige coureur wordt het zijn eerste koers sinds zijn vroegtijdige opgave in de Vuelta. “Ik ben blij dat ik hier mijn comeback maak en weer een rugnummer kan opspelden. Ik ga er niet heen om mijn kaart te spelen, ik ben er om de ploeg te helpen. Mijn voorbereiding was door de koude winter niet ideaal, dus ik moet vooral mijn kilometers maken. Ik hoop wat voor de ploeg te betekenen in deze moeilijke ronde.”

“Het is fijn om in competitie terug te keren, vooral in Frankrijk”, laat Gaudu via de ploeg weten. “Het is een moeilijke wedstrijd maar ik kijk ernaar uit, zeker omdat ze drie dagen zonneschijn hebben aangekondigd. Ik heb goed gewerkt in de winter en hield een goed gevoel over aan de trainingssessies. We hebben een degelijke ploeg, die is aangepast aan het profiel van de ronde. We zijn klaar om weer samen te werken. Het niveau van de deelnemerslijst is erg hoog, maar bij zulke wedstrijden ontbreekt het ons niet aan ambitie.”

Voor de 24-jarige klimmer, die afgelopen jaar twee etappes won en achtste eindigde in de Vuelta a España, staat het opdoen van ritme voorop. Ook mikt hij met de ploeg op etappewinst. “Wat dat betreft kan de etappe met aankomst op de Mur van Fayence een mooie mogelijkheid voor mij zijn. Het is een rit die ik heb aangestipt.” Op Rudy Molard komt iedereen in de selectie voor het eerst dit seizoen in actie. Voor Valentin Madouas, die onlangs zijn contact tot eind 2024 verlengde, start hier zijn voorbereiding op de heuvelklassiekers.

Groupama-FDJ voor de Tour des Alpes Maritimes et du Var 2021

Bruno Armirail

David Gaudu

Simon Guglielmi

Valentin Madouas

Rudy Molard

Thibaut Pinot

Sébastien Reichenbach