Thibaut Pinot: “Een algemeen klassement in de Tour? Nee, dat is nog te veel op dit moment”

Thibaut Pinot moest afgelopen week vrede nemen met een dertiende plaats in het algemeen klassement van de Ronde van Romandië. Naar eigen zeggen komt de strijd voor een sterke positie in het eindklassement te vroeg. “Ik ben nog niet klaar om de bijhorende risico’s te nemen.”

“De afgelopen week is snel gegaan, we hebben eigenlijk weinig tijd gehad om mijn overwinning in de Tour of the Alps te kunnen vieren. We hebben snel onze focus op de Ronde van Romandië geleden. Die overwinning in de Tour of the Alps is misschien wel een van de belangrijkste uit mijn carrière, ik denk dat die me terug kan herlanceren”, vertelde hij aan L’Équipe.

In de Ronde van Romandië verloor de Fransman in de eerste etappes veel tijd. In de proloog eindigde hij op een 88ste plaats op 34 seconden van winnaar Ethan Hayter. Bovendien kwam hij in de eerste etappe in lijn niet met de eerste renners in het peloton over de streep, maar wel anderhalve minuut later. Dankzij beterschap in de laatste dagen, Pinot eindigde als vijfde in de koninginnenrit en als zesde in de klimtijdrit, klom hij toch nog naar een dertiende plaats in het algemeen klassement.

“Als ik dit jaar een mooie bergetappe kan winnen, zeker in de Tour de France, dan is mijn seizoen geslaagd. Meespelen voor het algemeen klassement? Ik denk dat dat nog een beetje te veel is. In de Ronde van Romandië heb ik het geprobeerd maar ik voelde dat het nog te veel was. Ik ben nog niet klaar om genoeg risico’s te nemen. Voor een goed resultaat in het algemeen klassement, moet je dat doen.