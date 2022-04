Thibaut Pinot blij en opgelucht na zege: “De ontgoocheling na gisteren was groot”

Thibaut Pinot ging na de teleurstelling van de vierde etappe van de Tour of the Alps niet bij de pakken neerzitten, rechtte de rug en greep de kans om een dag later in de slotrit revanche te nemen met beide handen aan.

“Vandaag wist ik vanaf het begin dat het een zeer zware dag zou worden”, zei de Franse klimmer in gesprek met Cycling Pro Net na afloop van de etappe, waarin de renners te maken kregen met regen en kou. “Ik had goede benen en hou van deze omstandigheden. Het was echt belangrijk voor me om te winnen: de ontgoocheling na gisteren was groot. Ik was zelfs zo teleurgesteld en wanhopig dat ik al sinds gisteravond aan deze etappe dacht.”

Toen Pinot het weer zag, was hij vastbesloten. “In zo’n etappe met regen en lastige beklimmingen en gevaarlijke afdalingen wilde ik echt in de kopgroep zitten: ik wist dat als ik de rit wilde winnen, ik meer kansen zou hebben vanuit de kopgroep, en zo gebeurde het. Ik trof David De la Cruz, die ook erg sterk was. We hebben goed samengewerkt en ik denk dat de finale en de eindsprint heel mooi waren.”

De 31-jarige renner van Groupama-FDJ, die de afgelopen jaren kampte met rugproblemen, voelde zich bevrijd toen hij over de finish kwam. “Ik ben echt van dat alles af. Voor mij is het nu belangrijk om door te gaan en nieuwe wedstrijden te winnen. Ik wil mijn overwinning opdragen aan de hele wereld en aan allen die mij gesteund hebben. Het is ook de verjaardag van mijn vader, dus het is een leuk cadeau voor hem.”