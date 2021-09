Thibau Nys zesde in beloften-WK: “Het was meer kruipen dan sprinten”

Thibau Nys heeft zijn eerste beloften-WK op de weg als zesde afgesloten. Volgens de 18-jarige Europese kampioen van Trentino zat er niet meer in op het wereldkampioenschap in Leuven.

“De ploeg en ik hebben er het maximale uitgehaald”, vertelde Nys naderhand. “We hebben best wat tegenslag gehad: we verloren drie man bij een val, die we daarna eigenlijk aan het einde nog hard nodig hadden. Ik denk dat we de koers een klein beetje uit handen hadden gegeven op het moment dat we terugreden naar Leuven en er niemand van ons mee was in de aanval.”

Een groep met negen man reed weg, waarna de Belgische ploeg hard moest achtervolgen. “Het was een beetje gokken. Ik had mij in de buik van het peloton gezet en het was toen niet aan mij om erachteraan te springen. Op de lokale ronde hebben de jongens zich echt dood gereden om de gaten te dichten. Florian (Vermeersch, red.) had een ongelooflijk sterke dag. Hij probeerde voor mij alles dicht te houden, wat hij perfect gedaan heeft.”

Uiteindelijk kwamen Nys en zijn landgenoten een paar mannen tekort, concludeerde de renner van Baloise-Trek Lions. “We zaten gewoon met te weinig volk op het einde. We speelden Lennert (Van Eetvelt, red.) en Arnaud (De Lie) kwijt door een harde val. Stan Van Tricht viel ook hard in het begin van de wedstrijd. Die was er dan wel nog, maar op halve kracht. In de sprint kwam ik ook iets tekort. Het was meer kruipen dan sprinten.”

In de ideale situatie was Nys met een grote groep de laatste rechte lijn opgedraaid, maar na een aanval boven op de Wijnpers bleef Filippo Baroncini het peloton voor aan de streep. “Ik merkte dat ik de klimmetjes goed mee omhoog raakte, maar boven op de uitlopers miste ik een tikkeltje power om weg te springen of mee te gaan. Ik kon overleven, maar veel meer dan dat niet. Dat ik top-10 reed, is een teken dat ik een goede dag had en ik bij de sterksten in de koers was.”