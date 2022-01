Thibau Nys zegeviert in GP Sven Nys voor beloften: “Dit is een bevrijding”

Thibau Nys is weer aan het winnen geslagen. Nadat de Belg halverwege december een klein dipje kende in zijn uitslagen, won hij enkele dagen geleden al de Azencross in Loenhout. Vandaag was hij ook weer de beste: Nys zegevierde in de GP Sven Nys, voor Jenthe Michels en Pim Ronhaar.

De 20-jarige veldrijder van Baloise Trek Lions zette na 47 minuten crossen Michels op 22 seconden en Ronhaar, de regerend wereldkampioen bij de beloften, op 31 seconden. De Brit Cameron Mason werd vierde, Witse Meeussen vijfde. Nys staat dit crossseizoen nu op twee zeges. Eerder eindigde hij als derde in de Koppenbergcross en op het EK veldrijden voor beloften.

“Dit is een bevrijding”, reageerde de jongeling na afloop bij Sporza. “Ik ben ongelooflijk blij dat het er nu wel uitkomt, want het was heel frusterend dat het niet lukte. Ik heb net op tijd de klik gemaakt.” Ook met de twijfels rondom een eventuele WK-selectie lijkt hij nu korte metten gemaakt te hebben: “Tot voor Loenhout begreep ik de twijfels perfect, maar vandaag heb ik laten zien dat ik een selectie verdien.”

GP Sven Nys

Uitslag beloften

Thibau Nys

Jenthe Michels

Pim Ronhaar