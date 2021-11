Theo Bos (38) zet punt achter imposante carrière en wordt bondscoach in China

Theo Bos heeft een punt gezet achter zijn actieve carrière als wielrenner. De 38-jarige sprinter uit Hierden maakte furore op de baan en koerste ook jarenlang op de weg. Binnenkort vertrekt hij naar China, waar hij bondscoach van de baanwielrenners wordt. Hij tekent een contract tot de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

Vijf wereldtitels behaalde Bos in zijn loopbaan als baanwielrenner: in 2004 werd hij wereldkampioen op de sprint, in 2005 op de 1 kilometer tijdrit, in 2006 sloeg hij een dubbelslag op het WK sprint en het WK keirin, en in 2007 behaalde hij zijn derde sprinttitel. Ook mag Bos zich winnaar noemen van olympisch zilver. In Athene veroverde hij in 2004 het zilver op de sprint.

Vier jaar Rabobank

Ook op de weg kwam de sprinter uit Gelderland uit op het hoogste niveau. Na een periode bij de opleidingsploeg van Rabobank, belandde hij bij Cervélo in een profploeg. Daar vertrok Bos na een seizoen alweer, om vier jaar bij Rabobank aan de slag te gaan. In 2015 pikte MTN-Qhubeka hem op, waarna hij een jaar later zijn wegcarrière beëindigde. Hij had in die jaren maar liefst 37 overwinningen geboekt en drie grote grote rondes gereden.

Bij het continentale BEAT Cycling pakte Bos vervolgens het baanwielrennen weer op; het leverde hem nog een aantal WK-medailles op. Afgelopen week was het NK Teamsprint zijn laatste wedstrijd, eentje die hij met een gouden medaille afsloot. BEAT laat weten dat Bos de komende tijd, naast zijn nieuwe werk, een adviserende rol zal blijven invullen voor de continentale ploeg.

Bondscoach in China

Aan het AD, waar Bos de laatste jaren ook actief was als analist, vertelt hij over zijn keuze om bondscoach van China te worden. Ook Japan had hem benaderd, en Nederland zoekt eveneens een nieuwe bondscoach voor de sprinters. “We hebben veel en lang met elkaar gesproken, maar we zijn er uiteindelijk uit gekomen”, aldus Bos over de gesprekken met de Chinese bond. “Ik had wel een paar eisen en zij ook. Ze vonden bijvoorbeeld dat ik te weinig ervaring had als coach.”

“Toen heb ik gezegd dat ik vijf jaar lid ben geweest van de Nederlandse sprintselectie die in Tokio zo dominant was, en dat ik weet hoe ze daar zijn gekomen. Ik krijg in China de opdracht om te verjongen en te innoveren. Er is zóveel potentieel, er zijn zoveel middelen. Er is meer uit te halen dan dat er nu uit komt”, legt hij uit.