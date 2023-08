woensdag 23 augustus 2023 om 09:19

The Cyclists’ Alliance en Strava komen met financieel vangnet voor jonge rensters

Er is goed nieuws voor vrouwelijke wielrensters die aan het begin staan van hun carrière. Renstersvakbond The Cyclists’ Alliance en Strava komen namelijk met een soort noodfonds, als onderdeel van het mentorprogramma TCAMP, genaamd TCAMP Pre-Career x Strava Grant.

TCA en Strava hopen met een speciaal vangnet financiële hulp te kunnen bieden aan jonge beloftevolle rensters, die zelf niet in staat zijn om bepaalde zaken te bekostigen. “Door deze subsidieregeling is The Cyclists’ Alliance in staat om renners op financieel gebied te ondersteunen in de eerste fase van hun wielercarrière. Hoewel het bestaande programma al veel doet om de ontwikkeling van het vrouwenwielrennen te ondersteunen, bleek uit recent onderzoek dat financiële redenen nog steeds de grootste hindernissen zijn op weg naar een profcarrière.”

Met een ‘noodfonds’ van (voorlopig) 100.000 euro hoopt de TCA hier iets aan te doen. Rensters kunnen zich aanmelden voor deze subsidieregeling. “De weg naar het profpeloton is niet eenvoudig. Er zijn veel hindernissen die rensters moeten overwinnen en het doel is om deze hindernissen weg te nemen, en zo het vrouwenwielrennen toegankelijk te maken. We zouden graag een diverser peloton zien, op basis van gelijke kansen. De wielersport moet nog meer een afspiegeling worden van de mondiale samenleving waarin we leven”, klinkt het op de site van TCA.

Nieuwe kansen

“We zijn Strava erg dankbaar voor de inzet met betrekking tot dit nieuwe TCA-initiatief. Het is een geweldige kans voor rensters die aan het begin staan van hun carrière, maar de financiële kosten niet kunnen dragen. We zijn er zeker van dat de TCAMP Pre-Career x Strava Grant hen nieuwe kansen zal bieden, en de rensters zal helpen met het opbouwen van hun loopbaan”, is Iris Slappendel, de president van TCA, in haar nopjes.

Rensters kunnen zich in september al aanmelden voor de subsidieregeling. De TCA zal eind november laten weten wie er in aanmerking komen voor financiële steun.

Over mentorprogramma TCAMP

Renstersvakbond The Cyclists’ Alliance lanceerde twee jaar geleden, in samenwerking met vijf grote spelers (Cannondale, Liv Cycling, Specialized, SRAM en Trek) uit de sport, een mentorprogramma dat rensters moet gaan helpen bij hun loopbaanontwikkeling tijdens hun sportieve carrière en hun leven na de fiets. In 2022 besloot ook Strava zich aan te sluiten bij dit project.

Het programma richt zich op de drie fases van een professionele wielercarrière (pre-, mid- en post-career) om zo rensters tijdens hun profloopbaan te laten slagen en ze voor te bereiden op hun leven na de koers. Zo is het de bedoeling dat in samenwerking met de betrokken partners juniores of U23-rensters kennis kunnen opdoen over het opstellen van een CV of over het benaderen van ploegen, minder ervaren profrensters worden gekoppeld aan ervarener collega’s om ervaringen uit te wisselen en kennis te delen en gepensioneerde rensters worden voorbereid op hun leven na de fiets.

“Om blijvende veranderingen door te voeren in de fietsindustrie en er een gelijkwaardigere plek voor vrouwen van te maken, hebben we meer vrouwen nodig in de besluitvormende posities. Te veel profrensters willen die stap wel zetten, maar verlaten de wielerfamilie omdat ze niet genoeg zijn voorbereid. Dat willen we veranderen”, aldus Gracie Elvin, medeoprichtster van de TCA.