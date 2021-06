Thalita de Jong zes weken out met nekwervelbreuk

Opnieuw brute pech voor Thalita de Jong. De kopvrouw van Bingoal-Chevalmeire kwam gisteren zwaar ten val in Dwars door de Westhoek en liep daarbij een nekwervelbreuk op. De 27-jarige oud-wereldkampioene veldrijden is zes weken buiten strijd.

Het was in de openingsfase van deze 1.1-wedstrijd dat een aantal rensters ten val kwam in het peloton. Thalita de Jong was het zwaarste slachtoffer en werd naar het ziekenhuis van Ieper afgevoerd met een nekwervelbreuk. Vandaag zal de Noord-Brabantse met aangepast transport naar het ziekenhuis van Bergen-op-Zoom overgebracht worden.

“Zonde”, zuchtte Davy Wijnant, haar vriend en tevens teammanager. “Na een lang herstel was Thalita eindelijk opnieuw op niveau en nu dit. Het zit haar echt niet mee.” De Jong zou zes weken buiten strijd zijn. “De gezondheid en het herstel komen uiteraard op de eerste plaats. We zullen daarna zien hoe en wat de komende maanden nog gepland kan worden.” Zaterdag werd De Jong nog 13de in Dwars door het Hageland.