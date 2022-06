Thalita de Jong vanaf vandaag in dienst bij Liv Racing Xstra: “Enorm naar uitgekeken”

Voor Thalita de Jong is het haar eerste officiële dag in dienst van Liv Racing Xstra. Volgens de UCI-regels mocht de Nederlandse, die in februari vertrok bij Bingoal Casino-Chevalmeire-Van Eyck Sport, pas vanaf 1 juni uitkomen voor haar nieuwe ploeg, waar ze een contract tekende tot eind 2023. “Dit is iets waar ik enorm naar uit heb gekeken”, zegt De Jong op de site van Liv Racing Xstra.

De afgelopen maanden reed De Jong in de kleuren van het clubteam JEGG-DJR Academy (De Jonge Renner, red.). “Bij de club JEGG-DJR Academy kon mijn koersritme behouden met een mooi programma, en wat goede resultaten hier en daar. Daar ben ik de club dankbaar voor. Maar om eerlijk te zijn: als wielrenster wil je actief zijn op het hoogste niveau en nu kan ik dat eindelijk weer doen in het tenue van Liv Racing Xstra.”

“Ik kijk er erg naar uit om mijn nieuwe shirt te dragen. Tegelijkertijd ben ik een beetje nerveus. Kan ik presteren op dit niveau? En wat wordt mijn rol binnen het team? De laatste paar seizoen was ik gewend om mijn eigen weg te vinden in de wedstrijden, nu ben ik onderdeel van een mooi en sterk collectief. Je krijgt een taak binnen het team en die moet je vervullen. In dat opzicht zal ik eerst mijn plekje wat moeten vinden. Daarna kan ik echte doelen stellen.”

Tour de France avec Zwift?

De Jong zal voor het eerst in actie komen voor haar nieuwe team in de Women’s Tour. Deze zesdaagse rittenkoers in Engeland begint op 6 juni. Vervolgens doet ze mee aan het NK wielrennen, waarna ze naar Italië vertrekt voor de Giro Donne, die duurt van 30 juni tot en met 10 juli. De Jong staat ook op de shortlist voor de eerste editie van de Tour de France Femmes avec Zwift.

“Los van het NK en een derny criterium in België tussendoor, zijn het allemaal rittenkoersen. Ik wil ervoor zorgen dat ik onderdeel wordt van het team en laten zien dat ik het WorldTour-niveau aankan. Maar in meerdaagse wedstrijden hoop je natuurlijk ook altijd dat je mee kan doen voor ritwinst. Hopelijk komt die kans op een moment. In dat geval zal ik er alles aan doen om de zege te pakken.”

Terug op het oude nest

Voor De Jong wordt haar transfer naar Liv Racing Xstra een terugkeer op het oude nest, want tot 2016 stond ze ook al onder contract bij die ploeg die toen nog Rabobank-Liv heette. Ze behaalde in die periode mooie successen in onder meer de Boels Ladies Tour en de Ronde van Italië voor vrouwen. “Het zou geweldig zijn als we de successen uit die tijd voort kunnen zetten. Hoe dan ook voelt het goed en vertrouwd om terug te zijn bij dit team.”